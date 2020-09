Dacia e Udinese, la partnership di successo si rinnova

Dacia e Udinese, insieme dal 2009, rinnovano la partnership per altri tre anni. Nell’ambito di questa collaborazione, fu lanciata per la prima volta nel 2014 l’iniziativa “Dacia Sponsor Days”, che ogni anno ha testimoniato le passioni degli italiani di cui Dacia si è fatta portavoce, offrendo loro la possibilità di viverle senza rinunce.

Nel 2014 Dacia e Udinese realizzarono il sogno di tre piccole imprese, che per una giornata di Campionato fecero vestire alla squadra dell’Udinese la divisa ufficiale con il nome della propria azienda.

Nel 2015 fu offerta un’opportunità di visibilità a tutte le squadre sportive che raggiungono quotidianamente ottimi risultati ma difficilmente riescono ad emergere e farsi conoscere dal grande pubblico.

Nel 2016, fu lanciato un progetto a favore delle famiglie, nel 2017 il progetto fu incentrato sui giovani, nel 2018 i due partner contribuirono a realizzare i progetti di chi aveva ancora un sogno chiuso nel cassetto ed infine, nel 2019, si premiò il giocatore del Campionato di Serie A che presentò il miglior rapporto tra il suo valore economico e la performance in campo. Tanti progetti che negli anni hanno portato ottimi risultati: oltre 21 milioni le views delle varie activation, più di 2.600 ritorni stampa e circa 12.000 iscritti ai vari contest.

Dacia continua ad essere, oggi, il brand di riferimento in tema di modelli accessibili e di acquisto intelligente, con un’offerta che si posiziona al miglior rapporto qualità-prezzo. Con la sua gamma di veicoli economici, e al tempo stesso ecologici, moderni, affidabili, robusti ed abitabili, Dacia ha decretato oltre 10 anni fa un nuovo stile di consumo automobilistico.

Oltre ai valori sopra citati, su cui i due partner hanno sempre improntato la loro collaborazione, con il rinnovo della partnership, Dacia e Udinese condividono anche l'impegno a favore della sostenibilità ambientale. Nel corso della stagione sportiva 2019/2020, infatti, Udinese Calcio ha lanciato il progetto "Stadio CO2 free", con l’obiettivo di rendere Dacia Arena uno stadio sempre più green e sostenibile. Lo stadio è, infatti, alimentato con forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate e gas a impatto ambientale zero.Grazie alle forniture green, in soli 8 mesi sono state evitate già 777,17 tonnellate di CO2.

Inoltre, sono stati terminati i lavori di riqualificazione energetica dello stadio avviati lo scorso anno: installazione di nuovi sistemi di riscaldamento e di un impianto solare termico che hanno consentito un’ottimizzazione dei consumi contribuendo all’abbattimento delle emissioni di CO2.

Dacia, d’altro canto, si appresta a lanciare nel 2021 la sua vera e propria rivoluzione elettrica: Dacia Spring Electric. Il modello, che rappresenterà il veicolo a zero emissioni più vantaggioso d’Europa, rientra nella visione del Gruppo Renault di offrire una mobilità sostenibile accessibile a tutti, pur rispettando i valori e la filosofia della Marca Dacia. Esso prefigura una city car 4 posti 100% elettrica spaziosa per consentire al maggior numero di persone di avere accesso ad una mobilità facilitata e più virtuosa. Una city car a 5 porte al passo con i tempi, che associa semplicità, robustezza ed accessibilità. Leggera e compatta, Dacia Spring Electric punterà ad un’autonomia di circa 200 km (WLTP), garanzia di una versatilità che consentirà un utilizzo senza ansia da ricarica.

«I Dacia Sponsor days che abbiamo realizzato con Udinese nel corso degli anni hanno contribuito alla notorietà e ai risultati di Dacia e sono perfettamente in linea con la strategia annunciata dal nostro CEO Luca de Meo, di focalizzare l’organizzazione del Gruppo Renault su delle Marche forti, tra cui ovviamente Dacia. Il nostro brand vanta già oggi una community molto numerosa e attiva sulle piattaforme social e in termini di iscritti al Club Dacia. In quest’ottica, i progetti che ancora realizzeremo con Udinese sicuramente rafforzeranno ulteriormente la Marca conferendogli ancora maggior notorietà e creando emozioni intorno ad essa.» ha dichiarato Francesco Fontana Giusti, Direttore Comunicazione & Immagine Renault Italia.

«Oggi è una giornata importante per il nostro Club – ha commentato Stefano Campoccia, Vice-Presidente di Udinese Calcio – Con l’attuale rinnovo con Dacia nel 2023 arriveremo a ben 14 stagioni insieme, un successo strepitoso e pressoché unico nel panorama del calcio italiano. La nostra è un’unione d’intenti trasversale abbinata a numerose iniziative di co-marketing che da sempre vedono Udinese e Dacia in prima linea. Un ulteriore motivo di orgoglio è la condivisione di una stessa vision legata ad un progetto green che sta molto a cuore ad Udinese Calcio ed anche a Dacia. E, in quest’ottica, è particolarmente significativo presentare in questa sede anche la nuova terza maglia firmata Macron, realizzata con materiale ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica. Ciò sta a significare quanto crediamo in questo progetto di eco sostenibilità, ampiamente sostenuto anche da noi e dai nostri partner più importanti tra i quali Dacia e Macron».