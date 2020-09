Taranto, Laterza chiede massima concentrazione in vista del Picerno

Il Picerno si presenta come un avversario ostico da affrontare poiché fino a qualche settimana fa era una compagine che doveva disputare il campionato di Serie C. La questione inerente allo scandalo illeciti ha costretto i lucani a dover rivedere i propri piani per la stagione 2020-2021, ripartendo difatti dalla Serie D.

Il caos che naviga in questi giorni in casa Picerno non dovrà cullare il Taranto. Certamente, i lucani saranno costretti ad un tour de force per allestire una rosa in base anche alla questione under, ma dalle parole di mister Giuseppe Laterza e dal test in famiglia nella giornata di ieri, sono emerse buone sensazioni.

La piazza è esigente e i calciatori, considerando quanto visto durante il precampionato, dovrebbero rispettare le attese. Nel test amichevole di ieri contro la Juniores, il tecnico dei Delfini ha ricevuto ottime risposte soprattutto dai nuovi arrivati. Infatti, nella vittoria della prima squadra contro la Juniores spicca la doppietta dell'esperto Stracqualursi. Le altre reti sono state siglate da Mariano, Mastromonaco, Lagzir, Santarpia e doppio Serafino.