Real Agro Aversa. Due arrivi "last minute" per mister De Stefano

Due super colpi di mercato del Real Agro Aversa. Il presidente Guglielmo Pellegrino a poche ore dalla sfida contro il Casarano, primo appuntamento del campionato di Serie D (partita prevista domenica 27 settembre alle ore 15) ha regalato a mister Antonio De Stefano due calciatori che sicuramente avranno spazio nelle rotazioni dell’allenatore e soprattutto sapranno essere protagonisti quando chiamati in causa. Si tratta del 2001 Daniele Mariani, che è una vecchia conoscenza del calcio aversano avendo già giocato con la maglia della Normanna prima dell’esperienza nel settore giovanile del Napoli ma soprattutto di quella con il blasonato club del Crotone, dove è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità. Si tratta di un difensore centrale che ha convinto il tecnico e che si è subito ben integrato nel gruppo.

Ha firmato il contratto che lo lega ai colori granata anche il centrocampista Alessio Ziello. E’ un classe 1999 che vanta però già molta esperienza in giro per l’Italia. Prima nelle giovanili della Pro Vercelli e della Casertana, poi a gennaio 2017 nella Berretti della Ternana che lo cede al Benevento. Poi è stato in Serie D all’Altamura e quindi nell’ultima stagione ha vestito i colori nerazzurri del Gladiator a Santa Maria Capua Vetere. Un centrocampista che predilige giocare a sinistra e che sicuramente riuscirà a presentarsi nel migliore dei modi.

Va quindi, ora dopo ora, a delinerarsi la squadra costruita dal presidente e dal direttore sportivo Paolo Filosa che dovrà affrontare il difficile campionato di Serie D. La dirigenza inoltre comunica di aver risolto i contratti con i calciatori Giuseppe Gioventù, Luigi Del Prete e Antonio Meola. La squadra si ritroverà domani mattina allo stadio Bisceglia per la rifinitura prima della partenza per la trasferta di Casarano.

