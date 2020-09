Mercato. Nuova avventura per Brignola che ricomincia dalla Serie B

La scorsa stagione è stata sfortunata per Enrico Brignola, giovane talento sannita salito alla ribalta della Serie A con il Benevento allenato all'epoca da Roberto De Zerbi; fu poi lo stesso tecnico bresciano a volerlo con se al Sassuolo. Con i neroverdi ebbe poco spazio e fu mandato in prestito al Livorno, poi retrocesso, dove subì un grave infortunio che ne ha minato le possibilità di scendere in campo.

Ora Brignola, insieme ai compagni Esposito, Okoli, Ranieri e Sernicola, è stato ceduto dal Sassuolo in prestito alla neo-retrocessa Spal allenata da mister Pasquale Marino che si candida, quindi, come una delle più serie pretendenti alla promozione in massima serie. Il giovane talento sannita debutta questo pomeriggio da titolare nel tridente dei ferraresi che affrontano il Monza, neo-promosso in cadetteria, nel match che inaugura il campionato di Serie B 2020/21.