Taranto, Montervino chiude per l'arrivo di Luigi Falcone

Il direttore sportivo del Taranto Francesco Montervino ha chiuso per Luigi Falcone, attaccante esterno classe 1992. Il calciatore vanta una carriera dedicata esclusivamente in Serie C con le maglie del Varese, Catania, Catanzaro, Viterbese. Falcone ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Lecce per poi costruire la propria carriera altrove. La comunicazione arriva direttamente dall'Ufficio stampa della compagine rossoblù.