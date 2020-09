Benevento. Rillo in prestito alla Alma Juventus Fano

Il Benevento ha da poco comunicato di aver chiuso una nuova operazione di mercato in uscita. Il giovane difensore Francesco Rillo è passato in prestito alla Alma Juventus Fano.

La cessione rientra nell'ottica di quanto detto in conferenza stampa da mister Inzaghi riguardo proprio i giovani calciatori giallorossi: hanno bisogno di giocare per fare esperienza e mostrare le proprie qualità e, non avendo spazio nella prima squadra sannita, è giusto che vengano girati in prestito a squadre che possano garantire loro minutaggio.