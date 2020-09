Serie D, si riparte! Ma sono 10 le partite rinviate per Covid-19

Sono dieci le gare rinviate a seguito della richiesta inoltrata dalle società coinvolte con comunicazione proveniente dalle ASL di competenza, tenuto conto del Protocollo predisposto dalle stesse, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie. Si tratta di Sanremese-Lavagnese (Girone A), Brusaporto-Franciacorta, Villa Valle-Virtusciseranobergamo, Seregno-Scanzorosciate (B), Real Forte Querceta-Rimini, Bagnolese-Corticella, Forlì-Seravezza (D), Afragolese-Team Nuova Florida (G), Lavello-Molfetta (H) rinviate al 7 ottobre e Virtus Bolzano-Luparense (C) al 14 ottobre. (IN AGGIORNAMENTO)

Una la variazione di campo, Rotonda-Troina si giocherà a porte chiuse allo stadio “Di Sanzo” di Rotonda (Pz).

Tutte le altre partite, la prima giornata, sono in programma domenica 27 settembre alle 15.00 la Serie D. La FIGC ha disposto l'osservanza di un minuto di raccoglimento in memoria di Daniele De Santis, l’arbitro di CAN C della Sezione AIA di Lecce scomparso tragicamente a seguito di un’aggressione, in occasione della gara di Coppa Italia della Lega Serie A di questa sera Monopoli-Modena e di tutte le partite in programma nel prossimo turno dei campionati, compresi quelli organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Ecco il programma completo e le designazioni arbitrali:

Girone A: Caronnese - Derthona (Alberto Poli di Verona), Casale - Gozzano (Stefan Arnaut di Padova), Folgore Caratese - Borgosesia (Andrea Rizzello di Casarano), Fossano - Saluzzo (Fabrizio Carsenzuola di Legnano), Imperia - Bra (Andrea Mazzer di Conegliano), Legnano - Arconatese (Vito Guerra di Venosa), Pontdonnaz Honearnad - Chieri (Riccardo Dasso di Genova), Sanremese - Lavagnese (Luca De Angeli di Milano), Sestri Levante - Città Di Varese (Giacomo Casalini di Pontedera), Vado - Castellanzese (Giovanni Castellano di Nichelino).

Girone B: Seregno - Scanzorosciate (Leonardo Mastrodomenico di Policoro), Breno - Sona (Andrea Recupero di Lecce), Brusaporto - Sporting Franciacorta Arl (Davide Matina di Palermo), Desenzano Calvina - Casatese (Francesco Gai di Carbonia), Caravaggio - Ponte San Pietro (Deborah Bianchi di Prato), Crema - Nibionnoggiono (Enrico Cappai di Cagliari), Real Calepina - Fanfulla (Michele Molinaroli di Piacenza), Tritium - Vis Nova Giussano (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro), Villa Valle - Virtusciseranobergamo (Flavio Fantozzi di Civitavecchia).

Girone C: Adriese - Manzanese (Alessio Marra di Mantova), Ambrosiana - Trento (Nicolo' Rodigari di Bergamo), Caldiero Terme - Arzignano Valchiampo (Matteo Frosi di Treviglio), Campodarsego - Mestre (Davide Giacometti di Gubbio), Cartigliano - Montebelluna (Gerardo Simone Caruso di Viterbo), Chions - Union San Giorgio Sedico (Gianluca Martino di Firenze), Cjarlins Muzane - Union Clodiense Chioggia (Federico Olmi Zippilli di Mantova), Delta Porto Tolle - Union Feltre (Mario Picardi di Viareggio), Este - Belluno (Stefano Moretti di Como), Virtus Bolzano - Luparense (Michele Maccorin di Pordenone).

Girone D: Bagnolese - Corticella (Fabio Franzo' di Siracusa), Forli' - Seravezza Pozzi (Francesco Lipizer di Verona), Lentigione - Ghivizzano Borgoamozzano (Sebastian Petrov di Roma 1), Marignanese - Aglianese (Ilaria Bianchini di Terni), Mezzolara - Progresso (Andrea Bortolussi di Nichelino), Prato - Fiorenzuola (Francesco Burlando di Genova), Pro Livorno Sorgenti - Sammaurese (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Sasso Marconi - Correggese (Fabio Rosario Luongo di Napoli).

Girone E: Aquila Montevarchi - Cannara (Davide Albano di Venezia), Foligno - Sangiovannese (Costantino Cardella di Torre del Greco), Follonica Gavorrano - Scandicci (Stefano Grassi di Forli'), Pianese - Tiferno Lerchi (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia), San Donato Tavarnelle - Lornano Badesse (Michele Pasculli di Como), Siena - Ostia Mare (Nicolo' Dorillo di Torino), Sinalunghese - Flaminia (Giorgio Di Cicco di Lanciano), Sporting Club Trestina - Montespaccato (Giuseppe Sassano di Padova), Trastevere - Grassina (Matteo Mozzo di Padova).

Girone F: Aprilia Racing - Città Di Campobasso (Gilberto Gregoris di Pescara), Atletico Terme Fiuggi - Castelnuovo Vomano (Andrea Zanotti di Rimini), Porto S. Elpidio - Tolentino (Daniele Giuseppe Cannata di Faenza), Montegiorgio - Castelfidardo (Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia), Pineto - S. Nicolò Notaresco (Guido Iacopetti di Pistoia), Olympia Agnonese - Matese (Carlo Palumbo di Bari), Real Giulianova - Vastogirardi (Francesco Zago di Conegliano), Recanatese - Cynthialbalonga (Clemente Cortese di Bologna), Rieti - Vastese (Leonardo Tesi di Lucca).

Girone G: Afragolese - Team Nuova Florida (Valerio Vogliacco di Bari), Arzachena - Latte Dolce Sassari (Marco Peletti di Crema), Carbonia - Torres (Erminio Cerbasi di Arezzo), Latina - Gladiator (Luca Tagliente di Brindisi), Monterosi - Savoia (Matteo Campagni di Firenze), Muravera - Lanusei (Marco Sicurello di Seregno), Nocerina - Giugliano (Emanuele Bracaccini di Macerata), Insieme Formia - Cassino (Domenico Mallardi di Bari), Vis Artena - Nola (Stefano Peletti di Crema).

Girone H: Audace Cerignola - Team Altamura (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Az Picerno - Taranto (Enrico Gigliotti di Cosenza), Bitonto - Fidelis Andria (Marco Marchioni di Rieti), Brindisi - Gravina (Giuseppe Romaniello di Napoli), Casarano - Real Aversa (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Francavilla - Portici (Edoardo Papale di Torino), Lavello - Molfetta (Valerio Bocchini di Roma 1), Puteolana - Città Di Fasano (Simone Gavini di Aprilia), Sorrento - Nardò (Piero Marangone di Udine).

Girone I: Biancavilla - Città Di S. Agata (Geremia Vincenzo De Capua di Nola), Cittanovese - Messina (Alessio Schiavon di Treviso), Castrovillari - Dattilo (Davide Gandino di Alessandria), Città Di Acireale - Rende (Matteo Canci di Carrara), Fc Messina - San Luca (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Gelbison Vallo D. Lucania - Santa Maria Cilento (Claudio Campobasso di Formia), Marina Di Ragusa - Licata (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Roccella – Paternò (Emanuele Ceriello di Chiari), Rotonda - Troina (Domenico Leone di Barletta).