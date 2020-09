Picerno, raggiunto l'accordo con il centrocampista Piccione

Continua senza sosta il lavoro di costruzione del Picerno per il campionato di serie D. Il direttore generale Vincenzo Greco ha raggiunto l'accordo con il Livorno per portare in rossoblu il giovane centrocampista Andrea Piccione, nato il 5 maggio 2001. Conta esperienza nella Primavera del Livorno ed ha partecipato al Torneo di Viareggio ed alla Coppa Primavera. Il classe 2001 è già a disposizione del tecnico Ginestra ed ha firmato poco fa il contratto che lo lega alla società rossoblu.

Ufficio Stampa Az Picerno