Castrovillari, doppio colpo: c'è anche Solinas in attacco

Il Castrovillari Calcio, comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive per la prossima stagione sportiva con i seguenti atleti, gli stessi risultavano aggregati al gruppo già da giorni :

- ZAGARI Gennaro, classe 2001,Portiere, vecchia conoscenza dei lupi per aver militato nel Castro lo scorso campionato, arrivato a campionato in corso si era fatto trovare sempre pronto ogni qualvolta ha dovuto difendere la porta rossonera;

- SOLINAS Simone, classe 1996, Attaccante mancino che può essere impiegato sia da seconda che da prima punta. cresciuto nelle giovanili del Cagliari con il quale ha esordito in serie A, a 17 anni, con mister Lopez nel gennaio 2014 a Bergamo contro l’Atalanta. Dopo diverse stagioni in serie D con le maglie di Triestina, Torres, Sestri Levante e Derthona, una parentesi in Eccellenza nel Castelvetro realizzando 17 gol. Successivamente ancora serie D con il Ghiviborgo, mentre la scorsa stagione ha indossato la casacca del Nibbiano & Valtidone