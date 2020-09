San Luca, Cozza: "Grandi ambizioni, vogliamo sorprendere"

Francesco Cozza, allenatore del San Luca, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal debutto in campionato al cospetto dell'FC Messina:

"Ringrazio la società per questa opportunità. Voglio far rendere al massimo questa squadra, vogliamo raggiungere la salvezza al più presto e toglierci grandi soddisfazioni. Puntiamo a qualcosa di più di quelle che sono le nostre aspettative. Siamo una neo promossa e vogliamo essere la sorpresa del campionato, fare divertire i nostri tifosi".

Sulla squadra: "Quando sono arrivato qui ho visto una squadra in difficoltà mentale, abbiamo cambiato metodo di lavoro. Vogliamo giocare con il 4-3-3 o il 3-4-3, sempre con tre attaccanti".

Sull'FC Messina: "E' una squadra costruita per vincere, hanno giovani importanti, hanno gente Over importante: ma in campo si scende in undici e proveremo a fare bene e portare a casa un risultato positivo".

Il tecnico è molto motivato: "Abbiamo trovato l'accordo in cinque minuti, c'è grande voglia di fare bene".

Sulla rosa: "Stiamo valutando l'organico, quando sono arrivato era un disastro: c'è qualcosa da sistemare, ma la società non si tirerà indietro. Il nostro obiettivo è quello di fare una squadra competitiva".