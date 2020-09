“Certi amori non finiscono”: Morata torna alla Juventus

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” Come cantava Antonello Venditti, Alvaro Morata e la Juventus si ritrovano dopo 4 anni di separazione. Il primo incontro tra l'attaccante spagnolo e i bianconeri arriva nel 2014, quando Alvaro non ancora 22enne lascia Madrid, la casa dove è nato e cresciuto, per cercare fortuna.

La prima trattativa tra i Blancos e i bianconeri non è stata semplice, perchè a Madrid non volevano lasciarlo partire, troppo forte il fascino del ragazzino cresciuto nella Masia e poi arrivato in prima squadra. La corte di Marotta, allora dirigente della Juventus, ebbe però la meglio e riuscì a portare il giovane Morata a Torino per la cifra di 20 milioni di Euro, bazzeccole rispetto ai prezzi di oggi. Tuttavia il Real Madrid inserì una clausola di Recompra di 30 milioni da esercitare entro due anni, ossia nel 2016.

Morata lasciò il Real Madrid di Cristiano Ronaldo per andare alla Juventus di Andrea Pirlo, ed ora, come per uno scherzo del destino, si ritrova proprio Ronaldo come compagno di squadra e Pirlo come allenatore. Chissà che proprio loro due, o uno dei due, abbia spinto fortemente per riportare Alvaro a Torino. Morata torna quindi a vestire la maglia bianconera dopo un girovagare tra Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid; con la ferma volontà di riprendere da dove aveva lasciato, ossia da 27 reti in 93 presenze nelle due stagioni a Torino.

Alla prima conferenza stampa ha dimostrato di non essere più il ragazzino timoroso arrivato nel 2014, ma un giocatore convinto di sé stesso: “Ho visto attaccanti segnare 40 gol e poi non vincere niente. Io ne ho fatti meno, ma ho vinto dei trofei. Questo conta nel calcio.”

Frase più vera non esiste. Vero che Morata non è il classico bomber da 30 anni a campionato, ma è l'uomo dei gol pesanti. Vedere le due semifinali del 2015 contro il suo ex Real Madrid, colpito sia all'andata che al ritorno. Oltre alla rete nella Finale di Champions League contro il Barcellona, seppur rivelatasi inutile. Senza dimenticare la zampata decisiva nella Finale della Coppa Italia del 2016 al minuto 110 contro il Milan per regalare la vittoria ai bianconeri. Insomma, uno che non sente le pressioni, anzi si esalta quando le partite diventano importanti.