Roccella, altro doppio colpo Under per gli amaranto

Doppio colpo Under per il Roccella, che punta sulla linea verde in vista del prossimo torneo di serie D.

Ecco Favasuli e Cuomo.

Di seguito la nota del club jonico:

L'ASD Roccella 1935 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive degli atleti Pietro Favasuli e Gennaro Cuomo per la stagione sportiva 2020-21.

Favasuli è un esterno destro classe '02 prelevato in prestito dalla formazione del Boca Nuova Melito. Il Roccella ringrazia la società reggina per il buon esito della trattativa.

Cuomo è un portiere classe '00. Cresciuto nelle giovanili di San Marino, lo scorso campionato ha difeso con merito i pali della formazione del Bangor City, nella seconda divisione gallese.

Si tratta di due operazioni volte a potenziare il pacchetto under a disposizione di mister Galati.

A entrambi un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.

ASD RoccellaUfficio stampa

🇱🇻🇱🇻🇱🇻