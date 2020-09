Lecce-Pordenone: le formazioni ufficiali

Giallorossi in campo alle 14:00 per l'esordio ufficiale al Via del Mare con il Pordenone, 1ª giornata di andata del campionato Serie BKT 2020/21. Queste le formazioni:

Lecce: Gabriel, Zuta, Lucioni, Meccariello, Calderoni, Petriccione, Henderson, Majer, Listkowski, Coda, Mancosu.

A disposizione: Bleve, Milli, Adjapong, Rossettini, Pierno, Gallo, Dubickas, Oltremarini, Mancarella, Lo Faso, Schirone, Maselli. Allenatore: E. Corini

Pordenone: Bindi, Vogliacco, Barison, Calo, Diaw, Ciurria, Magnino, Mallamo, Camporese, Falasco, Rossetti.

A disposizione: Passador, Stefani, Gavezzi, Semenzato, Banse, Secli, Pasa, Bassoli, Butic, Adam. Allenatore: A. Tesser