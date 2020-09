Real Agro Aversa. Colpo in attacco: firma un forte e promettente 2001

E' stato corteggiato da mezza Italia calcistica, da decine di club di Serie C e di Serie D. E qualche sondaggio lo ha fatto anche qualche società della Cadetteria: Mario Chianese, però, aveva dato la sua parola, quella di vestire la maglia del Real Agro Aversa.

Colpo stratosferico del presidente Guglielmo Pellegrino che ha portato all'ombra dell'Arco dell'Annunziata uno dei giovani più forti e promettenti di tutta la Regione Campania. In poche parole: è un calciatore che sa fare la differenza. E' un prodotto "Arci Scampia" e l'attaccante 19enne (classe 2001) ha già dimostrato in giro per l'Italia tutte le sue qualità.

E' stato ad un passo dal giocare il campionato Under 17 Lega Pro con la Cremonese ma in Lombardia non è voluto restare e quindi a Napoli ha trovato la società azzurra che lo ha accolto a braccia aperte. L'anno scorso è stato con la Virtus Volla e ora è pronto per questa entusiasmante sfida di Serie D con la maglia dell'Aversa. Già da qualche settimana si stava allenando con il gruppo guidato da mister Antonio De Stefano ed è anche partito per la Puglia dove domani (27 settembre) potrebbe già trovare i primi minuti con i colori granata nel big match contro la super squadra del Casarano. Insomma un top player che durante la stagione sarà sicuramente protagonista.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa