Paganese, i convocati per Catania. Cinque indisponibili

Sono 18 i calciatori convocati da Mister Alessandro Erra per la prima giornata di Campionato, in programma domani a Catania.Fuori dalla lista, causa infortunio, Campani, Diop, Mattia e Sirignano, mentre Scarpa sarà out in quanto squalificato.

Portieri Bovenzi, Fasan.

Difensori Carotenuto, Cigagna, Di Palma, Esposito, Perazzolo, Perri, Sbampato, Schiavino, Squillace.

Centrocampist iBonavolontà, Bramati, Gaeta, Onescu.

Attaccanti Costagliola, Guadagni, Isufaj.