San Luca, ufficiale altro colpo: ecco Greco

Ufficiale un altro colpo in casa San Luca.

Ecco il difensore centrale classe 2001 Marco Greco, proveniente dalla Virtus Francavilla.

Ecco la nota del club giallorosso:

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con la società Virtus Francavilla per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Greco. Il calciatore nato a Nardò (LE) il 15 maggio 2001, ha firmato un contratto con l’ASD San Luca fino al 30 giugno 2021.

Greco, difensore centrale già da diversi giorni a disposizione del tecnico Francesco Cozza, è cresciuto calcisticamente nell’ASD Fabrizio Miccoli. Appena sedicenne si trasferisce al Foggia Calcio in Serie B, aggregandosi alla Primavera Under 17. Nella stagione 2018/19 firma per la Virtus Francavilla in Serie C. La scorsa stagione è stato in prestito al Gravina FBC, collezionando 7 presenze in Serie D.