Cittanovese, Infantino: "C'è grande voglia di fare bene"

Il conto alla rovescia è davvero scaduto. La Serie D torna in campo e per il Cittanova Calcio è subito big match contro i siciliani dell’ACR Messina. Un banco di prova duro e stimolante, ormai divenuto un classico del campionato interregionale, ma che purtroppo questa volta non vedrà protagonista il pubblico sugli spalti (si gioca a porte chiuse).

Questo pomeriggio, in conferenza stampa – diretta Facebook – il tecnico giallorosso Pietro Infantino e il capitano Antonio Crucitti hanno analizzato i temi della partita d’esordio della nuova stagione sportiva.

INFANTINO

Mister, si torna in campo a sette mesi di distanza dall’ultima volta.

“Ci siamo preparati per un campionato difficile e già domani affronteremo una delle favorite per il titolo. Detto questo, noi facciamo la nostra strada e guardiamo in casa nostra, lavorando a testa bassa e affinando quei dettagli che alla lunga possono fare la differenza”.

Per la sfida avrà un gruppo in progress e con qualche acciaccato.

“Non cerchiamo alibi. Sono contento del mio gruppo e i ragazzi sono pronti per scendere in campo alla ricerca del risultato. La Società, che ringrazio per il gran lavoro svolto sin da subito a supporto del progetto, sa cosa manca e credo che arriverà qualche altro profilo nei prossimi giorni”.

Cittanova nel ruolo impegnativo di outsider del torneo. Sente la responsabilità?

“La responsabilità la sento sempre ed è normale che sia così. Lavoriamo in sinergia con una Società nuova, ambiziosa, che sta cominciando un percorso proiettato al futuro. Ci vuole tempo per mettere tutti i pezzi al loro posto. Noi lavoriamo e ricerchiamo la crescita giorno dopo giorno. Siamo curiosi, del resto, di capire a che punto siamo, perché si mesi di inattività hanno modificato tabelle di marcia e approccio alla fase di preparazione. Ma c’è grande voglia di ricominciare e fare davvero bene”.

Avanti con il 3-4-2-1.

“Sono contento di quello che abbiamo fatto in questo mese e degli equilibri che abbiamo costruito. Certo, dobbiamo crescere tanto e migliorare partita dopo partita. Ma la strada è quella giusta”.

Contro l’ACR Messina servirà una grande prova. Cosa dirà ai suoi ragazzi?

“Mentalmente siamo pronti da tanto tempo. Alleno un gruppo affiatato e capace di grandi cose. Non dovrò dire nulla di particolare. Vogliamo tornare in campo e dimostrare che la Società non ha sbagliato puntando su di noi”.

Nel suo passato anche una stagione sulla panchina peloritana.

“Ho qualche anno di esperienza alle spalle e di piazze ne conosciute tante. Ho avuto l’onore di allenare diverse squadre importanti. Ma oggi sono concentrato su questo progetto e su questi colori”.

CRUCITTI

Ex capitano del Messina lo scorso anno, adesso una nuova avventura con il Cittanova.

“Sono felice di essere tornato in questa città, al servizio di questi colori. Vogliamo fare bene e costruire qualcosa di speciale dentro e fuori dal campo. La Società ha un progetto davvero entusiasmante e questo gruppo vuole dare il suo contributo fino in fondo”.

Che sfida sarà con il Messina?

“Loro hanno una rosa importante e proveranno a vincere il campionato. Queste partite richiedono prontezza anzi tutto mentale. Dovremo scendere in campo concentrati”.

Qual è il punto di forza dei peloritani?

“Parliamo di un organico di primo livello in tutti i reparti. Giocatori che hanno vinto la Serie D e hanno calcato i campi di Serie C. L’attacco è forte, ma gli altri reparti hanno una consistenza di categoria superiore”.

Esordio difficile ma stimolante per un progetto del tutto nuovo. Da dove si comincia?

“E’ vero, siamo all’alba di un progetto nuovo ed entusiasmante. La Società vuole scrivere pagine importanti e noi speriamo di poter fare altrettanto con la maglia giallorossa addosso. C’è fiducia e voglia di migliorare giorno dopo giorno. Poi gli errori ci possono stare e sono passaggi ugualmente importanti in un percorso di crescita che guarda al futuro. Noi, in campo, venderemo cara la pelle sin da subito”.