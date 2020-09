Salernitana-Reggina 1-1: Casasola risponde a Menez

Termina in parità la gara inaugurale tra Salernitana e Reggina. Dopo un primo tempo all'insegna dell'equilibrio, la gara si accende nella ripresa.

A sbloccarla ci pensa Menez: il francese con una bella giocata si libera in area e infila Belec. La gioia dura pochissimo: nell'azione successiva la Salernitana trova un pari fortunoso con un cross di Casasola che termina in rete beffando Plizzari.

Ultimi minuti incandescenti con clamorose occasioni da ambo le parti, ma nessuno trova la via del gol: Gondo e Tutino per la Salernitana, Menez e Lafferty per la Reggina. Finisce, dunque, con un pareggio per 1-1.

TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Aya, Lopez; Casasola, Kupisz, Schiavone, Cicerelli, Curcio (29’ st Migliorini); Tutino, Djuric (41’ st Gondo). A disp. Micai, Russo, Bogdan, Karo, Iannoni, Galeotafiore, Giannetti, Lombardi. All. Bocchini

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Rolando, Bianchi (12’ st Faty), Crisetig, Liotti (24’ st Di Chiara); Bellomo (24’ st Mastour); Menez, Denis (36’ st Lafferty). A disp. Guarna, Farroni, Delprato, Bertoncini, Peli, Stavropoulos, De Rose, Folorunsho. All. Napoli

Gol: 38’ st Menez, 39’ st Casasola.

Arbitro: Fabbri di Ravenna