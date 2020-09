Reggina, Napoli: "Il parteggio è risultato giusto"

La Reggina trova il pari sul campo della Salernitana: a Menez risponde Casasola

Il tecnico in seconda MNapoli si è presentato in sala stampa per commentare l'1-1:

“Alla fine il pareggio è un risultato giusto. Rimane il rammarico per non aver tenuto più a lungo il vantaggio. La Salernitana con il pareggio ha ritrovato subito ossigeno grazie a quel gol venuto in maniera fortunosa. In avvio abbiamo sofferto, ma nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più noi per cercare di portare a casa la vittoria. Credo alla fine che il pareggio ci possa stare”.

“Non avevamo molte notizie su di loro. Venire a giocare a Salerno è sempre complicato, perché la Salernitana ha ottimi calciatori. Sapevamo che non era una partita facile”.