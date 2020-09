Reggina, parla Menez: "Il pari ci può stare, avanti così"

Jeremy Menez illude la Reggina, al debutto cobn la Reggina il francese lascia subito il segno.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Menez sottolinea:

"Avremmo voluto vincere. Non siamo riusciti, però la mentalità è questa. Dobbiamo continuare così. Un punto fuori casa dopo un lungo stop possiamo vederlo in maniera positiva”.

Continua l'ex Roma e Milan: “Oggi non era importante il gol, volevamo vincere. Non ci siamo riusciti, però va bene così per l’esordio. Non è facile dopo otto mesi di stop giocare così 90 minuti”

E poi un pensiero per gli altri: “Toscano è una persona fantastica. La squadra mi ha accolto molto bene. Sono molto contento. I risultati è chiaro che sono importanti, però questo è un gruppo sano”.