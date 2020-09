Catania, i convocati per la Paganese. Out Curcio

L'allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha convocato 22 giocatori per la sfida alla Paganese, in programma domani alle 15.00 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la prima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera. Martedì, alle 16.30, primo allenamento in vista del match con il Monopoli, in calendario domenica 4 ottobre alle 15.00 allo stadio "Vito Simone Veneziani".Questi gli atleti a disposizione:

PORTIERI

12 Salvatore Della Valle

1 Antonio Santurro

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

16 Alessandro Albertini

26 Luca Calapai

3 Claiton Dos Santos Machado

2 Mario Noce

33 Antonio Panebianco

5 Tommaso Silvestri

29 Andrea Zanchi

CENTROCAMPISTI

21 Kevin Biondi

23 Jacopo Dall'Oglio

13 Mariano Julio Izco

19 Kalifa Manneh

8 Giacomo Rosaia

4 Bruno Leonardo Vicente

6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

30 Alessandro Arena

10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca

7 Alessandro Gatto

31 Emanuele Pecorino

9 Manuel Sarao