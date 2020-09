Sampdoria-Benevento 2-3: Letizia regala la prima gioia stagionale

Buona la prima per il Benevento che torna dalla trasferta di Genova con un 2-2 ottenuto sul campo della Sampdoria dopo aver rimontato l'iniziale vantaggio dei blucerchiati che si erano portati sul 2-0.

Inzaghi lascia in panchina Lapadula e Maggio e schiera dal 1' Moncini e Foulon; nei doriani mister Ranieri inserisce subito l'ultimo arrivato Candreva che agisce sulla corsia di destra.

Dopo 9' di gioco la Sampdoria passa in vantaggio: passaggio sbagliato di Montipò che serve involontariamente Bonazzoli, da questi a Quagliarella che, tutto solo, deve solo appoggiare in rete. Passano altri 9' ed i padroni di casa raddoppiano: sugli sviluppi di un angolo, la palla arriva a Candreva che mette un preciso cross sul primo palo dove Colley è pronto ad insaccare di testa alle spalle del portiere giallorosso. Il Benevento, dopo il doppio schiaffo subito, si riprende subito e si rende pericoloso, tra il 20' ed il 30', prima con Moncini, il cui colpo di testa è ben disinnescato da Audero, e poi con Dabo, il cui tiro da fuori aerea viene messo in angolo dal portiere blucerchiato. Al 33' il Benevento accorcia le distanze: angolo per i giallorossi, la palla arriva a Caldirola che, dal cuore dell'area mette la sfera a fil di palo con Audero che non può nulla. La prima frazione si chiude con la Sampdoria in vantaggio per 2-1 sul Benevento.

Nella ripresa il Benevento sembra avere la voglia giusta per rimettere in sesto la partita. Al 47' tiro di Insigne col sinistro ad incrociare: palla vicinissima al palo alla sinistra di Audero. Al 25' Moncini, su cross di Ionita dalla sinistra, va vicino alla rete ma la sua conclusione da sotto misura termina a lato. Passano altri due giri di lancette ed arriva il pari degli ospiti: corner dalla sinistra calciato da Caprari, Caldirola si inserisce con i tempi giusti e mette palla in rete alla sinistra di Audero; è doppietta per il centrale giallorosso che nella scorsa stagione di Serie B aveva messo a segno un totale di 3 reti. I giallorossi continuano a macinare gioco ma è la Sampdoria a sfiorare il gol: Gabbiadini, appena entrato, su cross di Ekdal dalla sinistra, coglie il palo alla destra di Montipò. Al minuto 88' la svolta decisiva della partita: fuga di Improta a sinistra, cross al centro per Sau che non riesce a calciare verso la porta e serve l'accorrente Letizia che, da fuori area, lascia partire un fendente rasoterra che si insacca a fil di palo alla sinistra di Audero. Dopo 4' di recupero il signor Dionisi, arbitro del match, fischia la fine del match: il Benevento, in rimonta, espugna il "Ferraris" di Genova e bagna con una vittoria l'esordio stagionale in Serie A.

IL TABELLINO