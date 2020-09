Benevento. Caldirola: "Inizio perfetto, felice per la prima doppietta"

Ai microfoni si Sky, al termine di Sampdoria-Benevento, ha parlato Luca Caldirola, difensore della Strega, tra gli assoluti protagonisti del match grazie alla doppietta, la prima in carriera, realizzata. Queste le parole del difensore centrale giallorosso:

"Abbiamo avuto l'inizio perfetto e non potevo chiedere di più avendo anche siglato la mia prima doppietta in carriera. In partita abbiamo fatto tutto da soli anche sui gol presi. Avevamo approcciato bene alla partita e per questo ho sempre creduto che l'avremmo ripresa.

Il Benevento visto oggi è quello che mi aspettavo. Dobbiamo essere sempre grintosi durante tutto l'arco della partita e contro ogni squadra. Daremo filo da torcere a tutti e quando perderemo dovremo farlo con la certezza di aver dato tutto contro un avversario che si è dimostrato più forte di noi".