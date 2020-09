San Luca, Giampaolo: "C'è entusiasmo, non saremo comparsa"

Il presidente del San Luca Francesco Giampaolo, ha parlato alla vigilia del debutto dei giallorossi nel campionato di serie D, sul campo dell'FC Messina

Sicuramente c’è emozione, ma avere vinto il campionato di Eccellenza e non aver potuto festeggiare è stata una gioia a metà. Non è la stessa cosa imporsi a tavolino e non potere esultare con i tifosi. Abbiamo lavorato tantissimo, cercando di mettere su una rosa di quantità e qualità. Siamo consapevoli della difficoltà che andremo ad incontrare, contro squadre blasonate. Non vogliamo essere la comparsa e ce la giocheremo con tutti. Siamo convinti con l’entusiasmo della comunità di potere fare molto bene”.

Sul pubblico: “L’anno scorso avevamo in media circa 900 presenze a gara. È difficile per tutti senza spettatori e anche gli attori non scendono in campo con il consueto spirito. Questo è il quarto anno dalla rinascita del club. Vogliamo divertirci e fare divertire la gente, altrimenti non avrebbe senso”.

Ciccio Cozza guiderà la matricola: “Siamo contenti di averlo in panchina. Credo che anche lui sia rimasto impressionato dal pubblico. C’erano duecento persone in amichevole, ovviamente con il dovuto distanziamento. C’è voglia di fare e questo credo lo abbia convinto. Ringraziamo comunque Criaco per le tre settimane di lavoro svolto”.