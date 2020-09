Benevento. Inzaghi: "Grande partita, mi è piaciuto l'atteggiamento"

E' un Pippo Inzaghi decisamente soddisfatto quello che commenta la vittoria del Benevento sulla Sampdoria, in rimonta, ai microfoni di Sky. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"Mi è piaciuto l'atteggiamento anche perché abbiamo fatto tutto da soli. Io credo tanto in questa squadra. Dopo i gol subiti abbiamo avuto circa il 70% di possesso palla e per una neopromossa non era facile al "Ferraris". Volevo una partita giocata così, andando a pressare alti e tenendo dietro la Sampdoria. Volevo questa mentalità e, per come abbiamo giocato, sarei stato contento anche con un risultato diverso. Avere avuto i complimenti da Ranieri per me significa molto ma non dobbiamo distrarci perché in Serie A ad ogni errore ti puniscono, come accaduto oggi.

Penso a solo ad essere me stesso e a nient'altro. Allenare è importante a prescindere dalla categoria e se non avessi pensato questo sarei rimasto a casa perché dal calcio ho già avuto tutto quello che potevo desiderare. Penso sempre a migliorare ma ricordo sempre che le fortune dell'allenatore le fanno i giocatori. Io do fiducia ai miei ragazzi e oggi mi hanno ripagato. Speriamo di ripeterci anche mercoledì.

Bologna? Nessuna rivalsa, anzi i loro dirigenti sono i primi a farmi i complimenti e mi sono sempre stati vicino. Sarà una gara importante come tutte le altre".