Pro Vercelli-Novara, 24 i convocati azzurri

Sono 24 i giocatori convocati da Banchieri per la prima giornata del girone A di Serie C che vedrà gli azzurri fare visita ai "cugini" della Pro Vercelli.

Fideiussione arrivata dunque ci sono tutti i nuovi, Lamanna, Rusconi, Panico e Zigoni sono tra gli arruolabili; non ci saranno Nardi passato alla Cremonese nei giorni scorsi e Sbraga ancora out per infortunio, ai box anche Hrcak che ne avrà per un paio di mesi.

Portieri: 2 Lanni, 22 Marricchi, 1 Spada

Difensori: 13 Baldi, 25 Bellich, 5 Bove, 3 Cagnano, 20 Lamanna, 30 Lorenzi, 21 Pagani, 6 Pogliano

Centrocampisti: 23 Bianchi, 10 Buzzegoli, 15 Collodel, 29 Rusconi, 8 Schiavi, 27 Spitale

Attaccanti: 26 Cisco, 19 Gonzalez, 11 Panico, 16 Pinotti, 32 Tordini, 17 Zigoni, 18 Zunno