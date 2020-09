Pippo Inzaghi: "Ho chiamato a casa: nostro padre piangeva di gioia"

I fratelli Inzaghi, Pippo e Simone, allenatori rispettivamente di Benevento e Lazio ed entrambe vincenti ieri pomeriggio negli anticipi di Serie A, sono molto uniti e gioiscono sempre per le vittorie l'uno dell'altro. Al termine delle rispettive partite, contro Sampdoria e Cagliari, hanno dato vita ad un simpatico siparietto ai microfoni di Sky.

A cominciare è Simone: "Complimenti a Pippo: merita la vittoria per la dedizione e la passione che mette nel suo lavoro. La sua partita era più difficile della mia: loro sono una neopromossa e giocavano contro un'ottima squadra come la Sampdoria. Le informazioni da Genova? Me le passava Stefano De Martino, nostro addetto alla comunicazione.

Poi è la volta di Pippo: Complimenti ricambiati da Pippo: "Noi stavamo perdendo, poi ho guardato il maxischermo e ho visto che la Lazio vinceva grazie al gol di Lazzari. In me c'era un po' di felicità nonostante il nostro risultato. Simone è un esempio per tutti gli allenatori, da lui c'è da imparare".

Il simpatico siparietto si chiude con i fratelli Inzaghi che parlano dei genitori. Inizia Simone: "Un pensiero va ai nostri genitori. Non so come si siano divisi tra due partite in contemporanea". Continua Pippo: "Ho chiamato casa e mio padre piangeva di gioia, non riuscivo a sentirlo".