Conferenza Stampa Picerno-Taranto: Laterza e Montervino ai microfoni

"Finalmente comincia il campionato" ha esordito Giuseppe Laterza, alla vigilia della prima giornata contro il Picerno valida per la prima giornata di Serie D Girone H. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico rossoblù ha dichiarato: "Ho solo un dubbio che mi porterò fino a domani, riguardante la situazione under. Per il resto sarà una formazione molto simile a quelle delle ultime uscite". Un dilemma, invece, assale tifosi e giornalisti: conterà il risultato oppure nelle prime uscite - considerando gli impegni ostici contro Picerno e Bitonto - sarà fondamentale la prestazione? Mister Laterza risponde: "Se riuscissimo a fare una bella prestazione, portando a casa il risultato, è ovvio che sarebbe la giornata perfetta. Tuttavia, si comincia a fare sul serio, dunque, conterà il risultato. Abbiamo lavorato molto per questo, costruendo un gruppo vero".

Il tecnico dei Delfini è consapevole del lavoro svolto dai suoi ragazzi per arrivare preparati non solo al primo match contro il Picerno ma all'intera stagione di Serie D 2020/2021. Certamente sulla carta ci sono squadre attrezzatissime per concludere il campionato ai vertici ma, come ha ribadito spesso il direttore sportivo Francesco Montervino, il Taranto è il Taranto e deve risultare una spina nel fianco per chiunque.