Picerno-Taranto 0-0 PT, rossoblù in dieci uomini: espulso Guaita

Il tecnico Giuseppe Laterza, come anticipato alla vigilia nel corso della conferenza stampa, utilizza lo stesso modulo delle ultime uscite pre campionato. Complici gli infortuni, l'allenatore ha dovuto cambiare gli interpreti. Il nuovo acquisto Stracqualursi è pronto a giocare uno spezzone di gara, visto l'ottimo stato di forma nella partita in famiglia disputata in settimana. In avanti, dunque, preferito Serafino.

Il match è frizzante già dalle prime battute con il Picerno che cerca di fare la partita e il Taranto, bravo, ad attendere nella propria metà campo per poi imbastire le proprie azioni offensive. Per quanto riguarda i rossoblù, il più attivo è Santarpia mentre il più pericoloso è Lagzir su punizione dal limite, all'ottavo minuto di gioco. Al 16' è Guaita a spaventare i lucani: destro dal limite e parata d'istinto di Caruso.

Al 26' l'episodio che potrebbe condizionare il match: Guaita, già ammonito, colpisce D'Angelo, doppia ammonizione e Taranto in dieci. Nel finale della prima frazione di gioco le due squadre si allargano, cercando il goal del vantaggio. Il Picerno spinge sull'acceleratore, sfruttando la nuova disposizione tattica dei Delfini per l'uomo in meno. Tuttavia, il Taranto chiude bene gli spazi portandosi al riposo in parità, in attesa di riordinare le idee per affrontare i restanti 45' in dieci uomini. Dunque, partita equilibrata con il Picerno che spinge maggiormente e il Taranto che prova a rendersi pericolo.

Le formazioni ufficiali

PICERNO (3-5-2): Caruso; Girasole, Nossa, Finizio; Konè, Pitarresi, Dettori, D'Angelo, Guerra; Esposito, Santarcangelo. Allenatore: Ginestra

TARANTO (4-2-3-1): Sposito; Boccia, Guastamacchia, Rizzo, Caldore; Matute, Marsili, Guaita, Lagzir, Santarpia; Serafino. Allenatore: Laterza