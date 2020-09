Virtus Francavilla-Bari: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il via ufficiale alla nuova stagione del Bari. I biancorossi, nella prima giornata di campionato di Serie C, scenderanno in campo al Giovanni Paolo II di Francavilla contro i padroni di casa della Virtus.

Queste le scelte dei due tecnici:

Virtus Francavilla (3-5-2): Crispino; Delvino, Celli, Caporale; Castorani, Franco, Giannotti, Zenuni, Nunzella; Ekuban, Perez. All. Trocini

A disposizione: Costa, Pino, Carella, Puntoriere, Mastropietro, Calcagno, Buglia, Sparandeo

Bari (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare (c); Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi. All. Auteri

A disposizione: Marfella, Liso, Minelli, Perrotta, Esposito, Andreoni, De Riso, Corsinelli, Simeri, Candellone