Bitonto-Fidelis Andria 0-1: un rigore di Prinari decide il derby

La Fidelis Andria comincia con il piede giusto la stagione: gli uomini di Panarelli hanno infatti espugnato il terreno del Bitonto, grazie al rigore trasformato da Prinari sul finire della prima frazione. Vittoria meritata per i federiciani, che hanno disputato un'ottima gara al cospetto di un quotato avversario.

Nel primo tempo i locali cercando di fare la partita, ma senza pungere in maniera pericolosa. Al 22' Lattanzio ci prova, ma il suo tiro termina alto. Al 33' l'episodio decisivo: Sirri atterra Minacori in area, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Prinari è freddissimo e spiazza Figliola.

Nella ripresa gli uomini di Panarelli legittimano il vantaggio sfiorando il raddoppio. Al 47' Bolognese impegna severamente Figliola, che salva i neroverdi con un grande intervento. Al 61' Tusiano calcia alto su cross di Paparusso; lo stesso Tusiano al 71' va vicinissimo al 2-0 colpendo l'incrocio con un gran tiro da fuori. Il Bitonto prova un forcing finale, ma il risultato non cambia.

Il tabellino del match