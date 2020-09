Picerno-Taranto, Laterza commenta il pareggio a reti bianche

Taranto e Picerno si portano a casa un punto a testa. Nonostante il buon pareggio ottenuto in terra lucana, il tecnico Giuseppe Laterza è soddisfatto per metà. Certamente, il rosso di Guaita nel primo tempo ha condizionato l'aspetto tattico della squadra, costretta a dover curare la parte difensiva senza troppo accentuare quella offensiva, onde evitare il rischio di un contropiede. Tuttavia, il pareggio in dieci uomini non è da gettare ma ci sono aspetti che andrebbero migliorati, su tutti quella di non commettere errori banali come quello di essere espulsi troppo presto con il risultato in bilico.

"E' stata commessa una stupidaggine che una squadra come la nostra non deve commettere" ha voluto sottolineare il tecnico dei Delfini. Inoltre, Laterza si sofferma sul match giocato: "La nostra gara, devo dire che è stata importante. Abbiamo iniziato bene, tenendo un buon ritmo prendendo alti i nostri avversari". Infine, una considerazione sulla prestazione dei giovani e dell'attaccante Serafino: "Può dare e crescere molto".