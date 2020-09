Serie D, Francavilla e Rotonda brindano con un tris 0-0 il Picerno

Sono state in tre le lucane ad esordire nell'odierno pomeriggio in serie D. Con il Lavello che ha rinviato la gara al 7 ottobre contro il Molfetta, il Picerno nel girone H ha impattato a reti inviolate a Villa d'Agri contro il Taranto. Nello stesso raggruppamento il Francavilla ha battuto 3-2 il Portici. I campani passano in vantaggio con Savarise, ma poi i sinnici ribaltano con Navas e doppio Nolè, prima che l'ex Maione accorciasse su rigore. Nel girone H il Rotonda travolge con un tris secco il Troina. Una doppietta di Diop e Formicola permettono ai lupi del Pollino di inaugurare il Di Sanzo con i tre punti.