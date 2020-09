Caustico Antonini: "Il Cameri può offrire prestazioni migliori"

Che mister Maurizio Antonini non fosse contento del sul Cameri alla fine della gara di Coppa Piemonte Seconda e Terza categoria con il Borgo Ticino è quasi un eufemismo. L'allenatore ha visto molte sbavature rispetto alle prestazioni offerte dai nerazzurri nel corso del pre-campionato e auspica un cambio di passo per l'inizio del campionato, che attende i novaresi con la trasferta di Cerano in casa della Virtus Mulino che di fatto aprirà la "temporada" 2020-21 per i cameresi.

Queste le parole a fine gara del tecnico che quasi pungola i suoi a fare meglio per mantenere vive le ambizioni in vista della classifica finale per una società che, seppur parte a fari spenti e senza assilli, non vuole tuttavia incappare in brutte figure.