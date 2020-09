Paternicum-Brienza rinviata dalla due società per comune accordo

L'unico incontro di Coppa Italia Eccellenza non disputato è stato il derby Paternicum-Brienza. Le due società di comune accordo hanno deciso di rinviare il match per il seguente motivo:

"I sottoscritti Russo Christian e Margherita Mario, Presidenti delle rispettive società calcistiche, in seguito alla positività al Covid della madre di un giocatore della società Asd Paternicum, riscontrata nelle ultime ore, al fine di tutelare la salute dei tesserati di entrambe le squadre, decidono in comune accordo di posticipare la gara in oggetto a data da destinarsi".