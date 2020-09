Spezia-Sassuolo 1-4, a segno tutti gli attaccanti neroverdi

Il Sassuolo batte 4-1 lo Spezia nel neutro di Cesena e conquista i primi 3 punti della sua stagione. Neroverdi subito avanti dopo appena 12 minuti, lancio di Ferrari per Djuricic che salta Sala con un tunnel e mette in rete da posizione defilata. Lo Spezia colpito fatica a reagire e subisce il raddoppio ad opera di Caputo al 26' ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo consulto al VAR. La reazione dei liguri arriva alla mezz'ora, quando Ricci serve un cross perfetto per la testa di Galabinov che deve solo spingere in rete. Prima rete in Serie A per lo Spezia. Nel finale di tempo si segnala una traversa di Locatelli su punizione.

La ripresa si apre nuovamente con il Sassuolo avanti, e con altro un gol annullato a Caputo sempre per fuorigioco. Al 63' Zoet atterra Caputo in area, per l'arbitro è rigore, dal dischetto Berardi trasforma portando avanti i suoi nel punteggio. Una manciata di minuti dopo il Sassuolo segna il gol del 3-1 con Defrel. AL 69' Caputo segna nuovamente, ma anche questa volta viene annullato per fuorigioco, niente da fare per il centravanti neroverde. Ma quando ormai sembra una partita stregata per il numero 9 ecco arrivare il gol, questa volta valido, per il decisivo 4-1 in favore del Sassuolo. Finisce con la vittoria per i neroverdi dopo una gara condotta bene per quasi tutti i 90'.