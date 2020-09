Roccella-Paternò 0-2, siciliani espugnano il Muscolo

Debutto sfortunato per il giovane Roccella di mister Galati. Squadra assemblata in poco tempo e estate assai travagliata per le questioni extracampo.

La matricola Paternò passa in vantaggio al 38' con il classico gol della domenica firmato da La Piana. Dopo un salvataggio sulla linea di Ferla, nella ripresa arriva il colpo di testa di Guarnera, su calcio d'angolo battuto ancora da La Piana.

Serve tempo per sistemare la squadra, inoltre da valutare il problema occorso a Malerba, costretto al cambio nell'intervallo.

ROCCELLA-PATERNÒ 0-2

ROCCELLA: Scuffia, Porcelli (60' Dolente), Imbriola, Capellini, Iacono, Coluccio, Malerba (45' Lupo), Amato, Pagano, Carrozza, Bertora. All. Galati.

PATERNÒ - Ferla; Coniglione, Bontempo, Mazzoni, Santapaola; Maiorano, Truglio (73' Baglione), Puglisi (76' Aureliano); Manfrè (64' Guarnera), Khoris (79' Carioto), La Piana. . All. Catalano.

MARCATORI: 38' La Piana, 81' Guarnera

ARBITRO: Ceriello di Chiari (Concari-Amoroso).