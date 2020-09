Cittanovese-ACR Messina: pari tra due attacchi stellari

La Cittanovese di mister Infantino parte con il piede sull'acceleratore e riesce ad andare sul 2-0, con il destro di Crucitti al 3' e il colpo di testa di Dorato al 22'.

L'ACR però non arretra e dimostra di avere un potenziale offensivo invidiabile. Bollino e Arcidiacono impegnano la difesa e Foggia realizza al 27', poi al 46 altra marcatura del bomber campano dopo svarione di Latella

Ripresa da brividi per i calabresi. Prima la tegola Crucitti, costretto a lasciare il campo per infortunio, poi il doppio giallo rimediato da Fiumara ad inizio secondo tempo. Al minuto 56 il rosso sventolato a Rizzo per eccesso di proteste.

La Cittanovese si dimostra squadra e mantiene il risultato nonostante la doppia inferiorità numerica, un punto dolceamaro, ma é meglio non perdere quando non si può vincere.

CITTANOVESE-ACR MESSINA 2-2

CITTANOVA (3-4-2-1): Latella; Petrucci, Corso, Fiumara; Barilaro, Meola (32’st Lo Sasso), Lo Nigro, Rizzo; Crucitti (33’pt Giorgiò; 13’st Scuderi), Silenzi; Dorato (22’st Isabella). In panchina: La Cagnina, Miceli, Fuschi, Giovinazzo, Condomitti. All. Infantino.

MESSINA (4-3-3): Lai; Mazzone (13’st Cascione), Lomasto, Boskovic, Giofrè (40’st Garofalo); Cretella, Vacca (24’st Cristiani), Lavrendi; Bollino (44’st Izzo), Foggia, Arcidiacono. In panchina: Manno, Bellopede, Monteleone, Bartolotta, Mancuso. All. Novelli.

ARBITRO: Alessio Schiavon di Treviso (Taverna di Bergamo e Nechita di Lecco).

MARCATORI: 2’pt Crucitti (C), 22’pt Dorato (C); 29’pt Foggia (M), 46’pt Foggia (M).

NOTE: Partita giocata a porte chiuse. Espulsi al 2’st Fiumara (C) per doppia ammonizione e all’11’st Rizzo (C) per proteste. Ammoniti: Latella (C); Cristiani, Arcidiacono (M). Angoli: 2-12.