FC Messina-San Luca 2-1: rammarico per Cozza, rimonta Gabriele

Il San Luca non sfigura al San Filippo, ma viene beffata in rimonta dall'FC Messina, che grazie ai cambi di Gabriele riesce a cogliere i primi tre punti della stagione.

Lo sloding doors della gara sullo 0-1, con Romero che si divora il raddoppio

Ritmi bassi nella prima fase di gara. Il primo squillo arriva al 16' con il colpo di testa di Romero che impegna Marone, bravo a deviare in angolo. Alla mezz'ora cross di Coria e Balistreri colpisce centralmente ma il guardalinee segnala fuorigioco. Passano dieci minuti e ci prova Alessandro Marchetti dalla distanza ma il pallone viene bloccato agevolmente da Callejo. Al 41' episodio dubbio in area di rigore del San Luca: serpentina di Coria che supera tre uomini e cade a terra ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. In pieno recupero, punizione di Alessandro Marchetti in area ed uscita a vuoto di Callejo, ma Garetto non riesce a ribadire in porta su sponda di Balistreri.

Inizio più pimpante del FC Messina che, dopo un paio di minuti, impegna Callejo su punizione di Coria. Al quinto di gioco, cross di Bevis e girata alta di Balistreri. Mister Gabriele decide di cambiare ed effettua un triplo cambio inserendo Palma, Gille e Ricossa. All'11', però, è il San Luca a passare in vantaggio con il goal di Pitto con un colpo di tacco su calcio d'angolo. Al 16' gli ospiti avrebbero anche l'occasione per raddoppiare ma è bravissimo Marone ad opporsi sul diagonale di Romero. Al 17' arriva il pari dei giallorossi: angolo di Marchetti e tiro vincente di Palma in mischia. Passano cinque minuti e la squadra di Gabriele ribalta il risultato: sponda di Bevis per Domenico Marchetti che viene steso in area. Dagli undici metri Coria trasforma il calcio di rigore. Ci sono piú spazi per il Football Club Messina ed al 33' Ebui serve Bevis in contropiede, il tiro del francese è centrale. Nei quattro minuti di recupero, i giallorossi gestiscono il vantaggio e portano a casa la vittoria.

FC MESSINA-SAN LUCA 2-1

Fc Messina: Marone, Marchetti D., Coria (40' st Quitadamo), Marchetti A., Casella, Barnofsky, Garetto (10' st Ricossa), Balistreri (10' st Palma) Bevis, Dambros (14' st Ebui), Aita (10' st Gille). A disp: Strino, Gnicewicz, Fissore, Gaspar. All.: Gabriele

San Luca: Callejo, Pitto (28' st Arcuri), Murdaca, Spinaci (35' st Carbone), De Miranda, Greco, Romero, Nagore, Bargas (20' st Bruzzaniti), Leveque (35' st Pelle), Cotroneo (28' st Mammoliti). A disp.: Pellegrino, Finocchiaro, Franco, Giaimo. All.: Cozza

Marcatori: 11' st Pitto (SL), 17' st Palma, 24' st (rig.) Coria

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Castagna di Verona e Sbardella di Belluno

Ammoniti: Bargas (SL), Dambros (Fc), Cotroneo (SL), Barnofsky (Fc), Bevis (Fc), Casella (Fc), Palma (Fc), Carbone (SL), Marone (Fc), Romero (SL), Ebui (Fc)