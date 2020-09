Acireale-Rende 3-1, biancorossi resistono per 64'

Più di cosí era davvero impossibile. Appena venerdì il Rende sperava ancora di agganciare la C, la domenica subito in campo contro una delle favorite per il salto in C, l'Acireale, e con una squadra zeppa di ragazzi.

Già dopo 4' Rizzo porta avanti i granata su rigore, al 18' il pari a sorpresa dei ragazzi di Caruso, anch'esso su calcio di rigore realizzato da Boito.

Nella ripresa, tremendo uno-due con Savanarola e Rossetti, che lancia i ragazzi di Pagana alla prima vittoria della stagione

Per il Rende c'è molto da lavorare e soprattutto serve qualche ulteriore innesto per disputare un torneo dignitoso.