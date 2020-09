Benevento. E' il giorno di Iago Falque: oggi visite e firma

E' finalmente arrivato il giorno del "matrimonio" tra Iago Falque ed il Benevento: il trequartista spagnolo sarà oggi in città per le visite mediche e la firma che lo legherà ai giallorossi in prestito secco per un anno; al Torino, società detentrice del cartellino del calciatore, verranno riconosciuti eventuali bonus in casa di salvezza. Se tutto andrà bene, Inzaghi potrà avere a disposizione il ragazzo di Vigo già per la sfida di mercoledì contro l'Inter.

Il club del presidente Vigorito è attivo anche sul mercato in uscita. Come scrive "Il Mattino", Antei e Vokic sono ad un passo dal trasferimento al Pescara. Il difensore centrale ex Sassuolo dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo mentre lo sloveno andrebbe in Abruzzo in prestito. Anche Tuia potrebbe seguire i suoi due compagni di squadra al "Delfino" ma ogni decisione verrà presa solo a ridosso della chiusura del mercato.

Sempre dalle colonne de "Il Mattino", apprendiamo di un incrocio di mercato tra Benevento e Fiorentina. Il club del presidente Commisso preleverebbe il centrocampista argentino, attualmente al Boca Juniors, Jorman Campuzano (classe 1996) per poi girarlo in prestito alla Strega. Il tutto è, però, legato alla riuscita della trattativa tra viola e xeneizes.