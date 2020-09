Italcave Statte, Renata Adamatti: "Questo club mi rende felice"

Renata Adamatti è l'ennesima conferma per l'Italcave Real Statte in vista della prossima stagione di futsal. La calciatrice rossoblù è entusiasta della sua scelta arrivata in accordo con la società: "Resto qui perché questo club mi rende felice. Sicuramente c'è l'amaro in bocca per come si è conclusa la stagione passata ma ora vorrei togliermi qualche soddisfazione".

Adamatti, dunque, è felicissima di dover indossare la casacca dell'Italcave Real Statte anche per la prossima stagione poiché - come ha sottolineato la stessa calciatrice - la società è andata oltre l'aspetto calcistico e sportivo, restando vicina alle calciatrici. Inoltre, da parte di Renata Adamatti c'è piena fiducia nel raggiungere l'obiettivo prefissato ossia vincere ancora dopo aver dimostrato di poter essere al vertice della classifica: "Siamo una squadra molto competitiva, per questo motivo siamo arrivate al primo posto solitario nella passata stagione. Adesso siamo un gruppo più giovane ma l'ambizione resta la stessa e la filosofia è quella del lavoro costante per raggiungere gli obiettivi prefissati".