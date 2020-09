Savoia rimontato dal Monterosi. I bianchi chiudono in 9

Torna in campo il Savoia, dopo lo stop forzato dello scorso campionato, nella prima giornata del Girone G di Serie D allo stadio Marcello Martoni di Monterosi. Pronti via ed é subito vantaggio per i ragazzi allenati da mister Aronica. Al minuto 4’ Kyeremateng viene atterrato in area per l’arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta l’ex Vastogirardi che sigla l’1-0 per i Bianchi. La risposta dei padroni di casa è immediata: al minuto 10, infatti, azione personale di Cancelleri che con un destro dal limite dell’area batte Cannizzaro. Al 20’ il Monterosi si fa vedere in attacco con un tiro da fuori area di Sowe che si perde sul fondo alla destra del portiere ospite.

Al 24’ il Savoia è vicino al raddoppio con Correnti che ci prova da 25 metri. Il suo tiro deviato, dalla difesa di casa, si spegne di poco a lato. Al 33’ è ancora il Monterosi ad attaccare sempre con Sowe: il classe ‘97entra in area ma il suo destro finisce sull’esterno della rete. Al 46’ il Savoia ci prova con Caiazzo, ma la palla va oltre la traversa. Il primo tempo termina sul risultato di 1-1.

Inizio deciso del Savoia nella ripresa, con i Bianchi che al 5’ sfiorano il vantaggio. Lancio di De Rosa per Kyeremateng, l’attaccante appoggia il pallone all’indietro per Russo, ma il tiro del centrocampista non trova lo specchio della porta. Al 16’ ancora il Savoia che ci prova, cross di Russo, ma D’Ancora manca l’appuntamento con il gol. Al 19’ i Bianchi trovano la rete con un eurogol di Orlando, ma l’arbitro annulla per sospetta posizione di fuorigioco. Al minuto 27 il Monterosi passa in vantaggio. Calcio d’angolo per i padroni di casa e vantaggio con Lucatti.

Al 32’ i padroni di casa sfiorano la terza rete con Sowe che a tu per tu con Cannizzaro non centra il bersaglio grosso. Un minuto più tardi i Bianchi ci provano con il neo entrato Scalzone. Il suo tiro dalla lunga distanza è facile preda di Salvato. Al 39’ il Savoia sfiora il pari: Badje scambia con Fornito e tira verso la porta, bravissimo Salvato a deviare in angolo.

Al 42’ attacca il Monterosi: Lucatti cerca la terza rete, ma il suo tiro viene fermato in scivolata da Poziello. Al 46’ azione personale di Badje che cerca Kyeremateng: il colpo di testa dell’attaccante si spegne di poco fuori. Il Savoia ci prova anche nel finale, ma non riesce a trovare la rete del pareggio. Finisce 2-1 per i laziali.

Di seguito il tabellino della gara:

Monterosi: Salvato, Gemini, Berardi, Piroli, Buono, Cancelleri, Squerzanti, Pellacani, Lucatti, Capodaglio, Sowe. A disposizione: Torelli, Francucci, Vagnoni, Rea, Fauzia, Tomassi, Zambrini, Sivilla, Persichini. Allenatore: David D’Antoni.

Savoia: Cannizzaro, Riccio (36’ Badje), Manzo, Poziello, Caiazzo, D’Ancora, De Rosa (30’st Fornito), Russo (30’st Scalzone), Correnti, Orlando, Kyeremateng. A disposizione: Coppola, Puleo, Nespoli, Esposito, Mancini, D’Auria. Allenatore: Salvatore Aronica.

Marcatori: 4’ Kyeremateng (S); 10’ Cancelleri (M); 27’ Lucatti (M);

Ammoniti: 2’ Riccio (S) pt; 8’ Correnti (S) pt; Orlando (S) 1’ st; Russo (S) 9’st; 15’ Caiazzo (S); 17’ st Gemini (M); 34’st D’Ancora; Espulsi: 40’st Scalzone (S); 49’st D’Ancora

Recupero: 1’pt; 5’st.

