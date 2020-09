Coppa Eccellenza, Grumentum e Vultur ok 0-0 tra Ripacandida e Melfi

Nell'andata degli ottavi di Coppa Italia Grumentum Matera e Vultur vincono come da pronostico. La formazione materana si impone sul Pomarico soltanto nella ripresa con una doppietta di Falco, mentre i rioneresi sempre nella seconda frazione si impongono al San Rocco sul Real Tolve (accorcia Ostuni nel recupero) con Lorusso e War su rigore. Termina soltanto a reti inviolate la sfida del San Donatello con il Ripacandida che non riesce a superare il Melfi pieno zeppo di giovani. Successi al'inglese per il Montescaglioso (doppio Angelastri) contro il Ferrandina e per il Moliterno (Pascuzzo e Ruocco) corsaro a Latronico. Tris esterno del Policoro sull'Elettra Marconia con Ruiz che sblocca su rigore, Carbone e Guida. Emozioni a Castelluccio: il Real Senise va sul doppio vantaggio con Tufo e Insausti, poi padroni di casa dimezzano prima le distanze e poi impattano ad un minuto dai tempi regolamentari con Stefanazzi, prima che l'ex di turno Arleo al 94' regali ai sinnici la rete della vittoria. Rinviata Paternicum-Brienza.