Benevento. Insigne: "Mai avuto paura, importante essere sempre pronti"

Tra i migliori in campo nelle fila del Benevento nel match vinto al "Ferraris" contro la Sampdoria di Ranieri c'è stato sicuramente Roberto Insigne. L'attaccante giallorosso è stato intervistato dai colleghi di Radio Punto Nuovo. Queste le due dichiarazioni:

LA VITTORIA CON LA SAMP - E' lunga la strada e siamo solo all'inizio: l'importante è essere sempre pronti. Sul 2-0 non avevamo più paura anche perché coscienti di aver giocato bene nei primi 20'. Il possesso palla era nostro e la partita la facevamo noi, questo ci ha dato serenità.

TURNOVER - Mister e società credono in me ed io sono a disposizione: ho la certezza che se gioco come so il mio spazio lo trovo sempre. Ora arriverà Iago Falque ma sono sicuro di riuscire a dire la mia. Convincerò tutti che il posto è mio.

MISTER INZAGHI - E' uno instancabile: dopo la vittoria di Genova stava già guardando i video dell'Inter.

INTER - E' una squadra forte ma se giochiamo come sappiamo e teniamo noi il possesso allora potremmo fare risultato.

LORENZO INSIGNE- Poco fa al telefono mi ha detto, scherzando, che tornerà contro di noi ed io gli ho risposto, sempre scherzando: "Devi per forza?". Per me sarà emozionante giocare da avversari.

BOLOGNA - Giocheremo come sappiamo perché siamo coscienti di quanto sappiamo fare.