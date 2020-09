Cittanovese, Infantino: "Soddisfatto della prova dei ragazzi"

Il tecnico della Cittanovese, Pietro Infantino, intervenuto nel post-partita contro l'ACR Messina, ha commentato la prova dei suoi direttamente dal sito ufficiale del club:

“Abbiamo fatto una grande partita, segnando subito due gol. Dopo mezzora abbiamo perso Crucitti per infortunio e questo ci ha privati del nostro capitano e del nostro leader. Chi è entrato, però, ha fatto benissimo. Anche in nove uomini, nel secondo tempo, i ragazzi hanno lottato dimostrando attaccamento alla maglia e fame di risultati. Questo è il Cittanova che vedremo da qui in avanti, sui binari del carattere, dell’equilibrio e della qualità tecnica”.

Peccato per le ingenuità in occasione delle espulsioni.

“Sono episodi che possono capitare durante un campionato. Tenevamo tanto a questa partita e, all’inizio della stagione, certi errori possono anche trovare una spiegazione. C’è la stanchezza della preparazione e c’è la voglia di fare bella figura. Siamo una rosa giovane e dobbiamo migliorare anche in questo. La Società ci ha sottoposto un regolamento interno e a quello ci atteniamo. Se vogliamo fare un campionato di vertice certe cose non possiamo sbagliarle”.

Approccio perfetto nel primo tempo. Nella ripresa carattere d’acciaio.

“Sicuramente abbiamo fatto una partita importante. Nel secondo tempo Silenzi si è sobbarcato da solo la fase offensiva, evidenziando qualità incredibili. Ma tutta la squadra si è dimostrata all’altezza. Alleno un gruppo di uomini prima che di calciatori. Siamo stati ordinati, equilibrati, attenti. Bravi i calciatori a sudare la maglia e a resistere nella difficoltà”.

Alla luce di infortuni e squalifiche, la priorità diventa il mercato.

“Sappiamo cosa ci manca ma ci penseremo da martedì. In settimana avvieremo una riflessione”.