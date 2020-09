Roccella, Curtale: "Erano scontate le difficoltà. Spiace per Malerba"

In casa Roccella non si fanno drammi per il ko al debutto contro il Paterno, del resto la wsquadra è stata assemblata solo all'ultimo momento. Il ds Curtale commenta così il risultato:

"Avevamo messo in preventivo le difficoltà, affrontavamo una squadra esperta e organizzata come il Paternò. Alcuni calciatori hanno sostenuto solo pochi allenamenti con la squadra".

Continua Curtale: "C'è da fare qualche altro sforzo economico per rafforzare il team. Ci dispiace molto per l'infortunio di Malerba, speriamo di averlo presto con noi"