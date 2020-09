Ginosa-Castellaneta 2-2, i biancorossi passano il turno

Il Ginosa guidato da mister Antonio Pizzulli riscatta la pesante sconfitta di domenica scorsa per 4 a 1 contro il Castellaneta nel match valido per l'andata di Coppa Italia Eccellenza. Nella partita di ritorno tra i biancazzurri e biancorossi, la compagine ginosina migliora il proprio rendimento ma non rimonta il passivo, consentendo agli uomini di Franco Danza di proseguire il proprio cammino in Coppa.

Ottime risposte per mister Pizzulli dai nuovi acquisti, infatti, sia Cereseto che Ola hanno disputato una buona gara mentre Guerra ha dimostrato ancora una volta di essere un valore aggiunto. Le reti sono state siglate da Pulpito, in risposta al vantaggio del Castellaneta su calcio di rigore trasformato da Facecchia, e Guerra su punizione allo scadere dopo che al 33esimo minuto di gioco D'Andria aveva portato nuovamente in vantaggio i suoi. Un buon pareggio, dunque, per il Ginosa in vista dello start della nuova stagione d'Eccellenza e conferme per il Castellaneta che si dimostra una compagine ostica.