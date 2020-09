Montescaglioso, la doppietta di Angelastri manda ko il Ferrandina

Buona la prima. Basta una doppietta di Angelastri al Montescaglioso per mandare ko il team aragonese. Il tecnico Dellisanti, oltre a Keita e Abbrescia per squalifica deve fare a meno di Babu e Bongermino e Sisalli che comunque vanno in panchina. Al loro posto Stefano Cifarelli in avanti più quattro under scesi contemporaneamente in campo Storsillo, Loiuduce, Simone e Rinaldi. Il Montescaglioso crea azioni su azioni ma sbaglia diverse volte l'ultimo passaggio. Il Ferrandina si difende arretrando ulteriormente il baricentro e ne approfitta l'ottimo Angelastri che al 31' mette dentro il meritato vantaggio. I padroni di casa nel primo tempo reclama anche un rigore su un entrata scomposta in area su Storsillo ma l'arbitro lascia correre. Nella ripresa, il copione non cambia. I montesi attaccano e la formazione ospite anch'essa in campo con tantissimi under cerca qualche fugace e timida sortita offensiva senza mai impegnare Cifarelli. Le occasioni per i montesi sono tante e da una di essa al ventunesimo ne scaturisce il raddoppio sempre di Angelastri, matchwinner della partita, che al 25' chiude il match. Importanti spunti in vista della nuova stagione che è partita solamente ieri e che vede il Montescaglioso voler frequentare come dichiarato dalla società posizioni di alte della classifica. Il 2-0 sul Ferrandina con tanti atleti under da una parte e dall'altra visti i tanti indisponibili, deve rappresentare il primo passo in vista della nuova stagione che riparte domenica con il campionato.

Raffaele Capobianco