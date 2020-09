Serie D, subito in evidenza il Pontdonnaz

Parte zoppo purtroppo il girone A di Serie D che vede due gare rinviate per il Covid, Casale-Gozzano e Sanremese-Lavagnese.

Non mancano le sorprese nei restanti match, una tra le favorite del girone ovvero il Chieri perde sul campo della neo promossa Pontdonnaz che dimostra subito di voler ottenere qualcosa in più di una semplice salvezza, in evidenza Masini autore di una doppietta; è traumatico l’impatto con la categoria invece per il Dethona, la Caronnese gli infligge un severo quattro a zero con reti di Travaglini, Corno e Cali (doppietta). Tre i pareggi di giornata, il Borgosesia va due volte in vantaggio sul campo della Folgore Caratese ma viene raggiunto a dieci minuti dalla fine, in gol per i granata Matera e Bonaccorsi; finiscono uno a uno Vado-Castellanzese e Legnano-Arconatese.

In una giornata dal fattore campo importante l’unico successo esterno è del Bra sul campo dell’Imperia, un gol di Buso permette al Sestri Levante di battere il Varese, nell’ultimo incontro di giornata il Fossano supera di misura il Saluzzo.

Risultati e classifica di giornata